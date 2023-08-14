Пиарили "Вагнер": в Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже, — МВД (фото)

Подозреваемые, по данным силовиков, распространяли пропагандистские материалы ЧВК "Вагнер" в Кракове и Варшаве.

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Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский 14 августа заявил, что Служба внутренней безопасности в сотрудничестве с полицией выявила и задержала двух россиян по подозрению в шпионаже, сообщает Rmf24.

"Агентство внутренней безопасности (ABW) в сотрудничестве с полицией установила и задержала двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве. Обоим были предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, и они были арестованы", — написал Каминский в Twitter.

Первая информация о стикерах, рекламирующих ЧВК "Вагнер" в городском пространстве Кракова, появилась в четверг, 10 августа. Об этом деле сообщил советник Кракова Лукаш Вантух: "Очень странный и загадочный случай. В Кракове появились плакаты, рекламирующие набор в… группу Вагнера. Эта провокация, как оказалось, была замечена не только в Кракове".

На рекламных наклейках формата А5 была надпись: "Мы здесь. Присоединяйтесь" — то есть "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам" и QR-код, который после сканирования ведет на русскоязычный информационный сайт "вагнеровцев". Они были наклеены на стенах зданий не только в Кракове. Сообщения о тех же материалах стали поступать и из Варшавы. Полиция тут же взялась за дело.

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Напомним, 11 августа сообщалось, что в Кракове появились наклейки с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер". В Главном управлении полиции в Кракове заявили, что в ведомстве получили два сообщения по этому делу.

Кроме этого, 8 августа в ЦНС предположили, что РФ может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы. Цель которой заключается в том, чтобы заставить страны ЕС уменьшить поддержку Украине.