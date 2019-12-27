С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время, – Гончарук

Украина
Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября

Кабинет министров Украины отменяет временные ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", – рассказал Гончарук.

По его словам, ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Ранее Гончарук сообщал, что Кабмин не намерен сокращать размер субсидий в этом году, а также в течение отопительного сезона.

Как ранее сообщал Фокус: