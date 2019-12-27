С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время, – Гончарук
Кабинет министров Украины отменяет временные ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", – рассказал Гончарук.
По его словам, ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.
Ранее Гончарук сообщал, что Кабмин не намерен сокращать размер субсидий в этом году, а также в течение отопительного сезона.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 марта началась выплата субсидий тем, кто не являлся пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- В сентябре сообщалось, что правительство Алексея Гончарука предлагает уменьшить расходы госбюджета-2020 на выплату субсидий по оплату жилищно-коммунальных услуг на 8 млрд грн.