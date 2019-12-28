Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранен военный
За минувшие сутки боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.
Шесть обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Три обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. С ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с украинской стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
- 25 декабря боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали.
- 26 декабря боевики 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранение получил украинский военный.