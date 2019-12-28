Военные получат новую партию бронированных медицинских машин
Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила для передачи ВСУ очередную партию бронированных медицинских машин на базе гусеничного тягача МТ-ЛБ. Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал".
Производство машин МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы.
В 2016-2017 годах было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, в целом же контрактом предусмотрено приобретение для нужд ВСУ 120 таких машин.
МТ-ЛБ-С вмещает четырех раненых на носилка, либо восемь сидячих. В ее кормовой части установлена электролебедка с тросом, которая позволяет забирать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или из-под огня. Время погрузки одного раненогго на носилках составляет не более 1 минуты.
"Когда в августе 2014 произошла Иловайская трагедия, в результате которой было много жертв и тяжелораненых бойцов, мы почувствовали, насколько важной является создание надежной бронированной эвакуационной техники, – рассказал председатель наблюдательного совета "ВК Система" полковник в отставке Валерий Бутешов. – Мы предложили разработать на базе МТ-ЛБ санитарную бронированную машину. Свои предложения донесли до Министерства обороны и получили поддержку. От нас требовалось решить две главные задачи: минимальное вмешательство в назначение машины как надежного тягача и максимальное обеспечение требований военных медиков".
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