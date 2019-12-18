ВСУ будут готовить к боевым действиям в городе, – Генштаб

В 2019-2020 годах "городскую" подготовку должны пройти 10-14 батальонных тактических групп

В Генштабе решили, что каждая бригада ВСУ должна пройти учения по ведению боя в условиях города. Об этом заявил на брифинге начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск Владислав Пономарев, сообщило агентство "АрмияInform".

Специальный учебный комплекс уже начали строить во Львовской области. В будущем это будет полноценный "город" с разными объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и т.д.

Каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели будет проходить подготовку по указанной программе.

В 2019 году через такие учения прошли две батальонные тактические группы. В следующем должны пройти еще восемь – двенадцать.

Как ранее сообщал Фокус: