Контрразведка рапортует: в 2019 году раскрыто уже 17 иностранных агентов

Среди осужденных – трое участников созданной разведкой генштаба РФ агентурной группы "Сапфир"

В 2019 году по материалам военной контрразведки СБУ было начато 538 уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщено о подозрениях 119 лицам, направлено в суд около 100 производств. К различным срокам и видам наказания приговорены 43 человека, в том числе два – за государственную измену, 16 – за терроризм.

Среди осужденных – трое участников созданной разведкой генштаба РФ агентурной группы "Сапфир". Они занимались сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции объединенных сил, а также планировали проведение антиукраинских информационных акций.

Раскрыты 115 участников вооруженных пророссийских формирований и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 человек. На 10 лет осужден и дезертир, который самовольно покинул украинскую армию. По заданию боевиков он планировал вернуться на подконтрольную украинской власти территорию в рамках обмена пленными для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Контрразведка регулярно противодействует агентурному проникновению в Вооруженные силы иностранных спецслужб. С начала этого года:

зафиксировано 67 фактов интереса представителей 14 государств к информации с ограниченным доступом;

выдворен 21 иностранец;

пресечена деятельность 17 агентов иностранных спецслужб, среди которых – действующие и бывшие военнослужащие ВСУ.

Остановлена подготовка российскими спецслужбами диверсии на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Контрразведка отмечает, что нередки случаи вовлечения в преступную деятельность в пользу врага бывших военнослужащих, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. Так недавно были выявлены трое замаскированных под патриотов перебежчиков: бывший десантник, военнослужащий из района ООС и бывший офицер ВСУ из Крыма.

Как ранее сообщал Фокус: