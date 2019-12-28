Лоукост SkyUp начнет летать в Стамбул и Казахстан, – Госавиаслужба

Комиссия Госавиаслужбы одобрила заявки авиакомпании SkyUp на регулярные маршруты из Львова, Запорожья и Харькова в Стамбул. Об этом говорится в официальном сообщении.

Компания может летать по этим направлением с 1 марта 2020 года с частотой до четырех раз в неделю.

Также ей разрешили летать из Киева в крупнейший город Казахстана Алматы с частотой до трех рейсов в неделю. До 27 октября этот маршрут обслуживала МАУ, однако закрыла линию, назвав ее убыточной из-за удлинения маршрута, что связано с необходимостью облета территории России.

Сейчас рейсы между Украиной и Казахстаном выполняет только казахская авиакомпания Air Astana, которая летает в Киев из Алматы и Нур-Султана (Астаны) через территорию России (для нее нет запрета).

Комиссия Госавиаслужбы также одобрила заявки SkyUp на увеличении частоты полетов на рейсах Львов – Ираклион с 1 до 2 в неделю, Киев – Аликанте с 4 до 5 в неделю, Киев – Пальма-де-Майорка с 2 до 3 в неделю, Киев – Тбилиси с 7 до 14 в неделю.

Напомним, что 27 декабря МАУ объявила об изменении расписания дальнемагистральных рейсов из-за необходимости временно вывести из эксплуатации один самолет Boeing 777-200ER для неплановой замены двигателя.

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