Поменял бы сто "беркутовцев" на одного разведчика, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи освобожденных из плена украинцев заявил, что первая часть договоренностей после встречи нормандском формате 9 декабря – выполнена.

По словам президента, самое главное, что люди, которые удерживались в плену боевиков, вернулись в Украину.

"Самое главное – люди дома. Как мы обещали – так и сделали. Они будут встречать Новый год дома, с семьей, детьми. Я счастлив. 81 людей освобождены, пять из них остаются на оккупированнной территории, потому что там их семьи. 76 – прибыли в Украину", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, в случае, если оставшиеся в ОРДЛО выразят желание вернуться на подконтрольную Украине территорию, украинские власти предоставят им помощь и поддержку.

Комментируя обмен экс-"беркутовцев", которые обвиняются в расстреле протестующих на Майдане заявил, что обменял бы сто "беркутовцев" на одного украинского разведчика.

"Если бы у меня было сто беркутовцев и предложили одного разведчика, я бы отдал им сто беркутовцев и вернул бы живого разведчика", – заявил президент.

По его словам, освобождение "беркутовцев" было условием обмена, политическим решением и никак не повлияет на расследование дел Майдана, которое "доведут до конца".

"Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты – все они герои. И я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет, но мы могли вернуть живых", – сказал он.

По словам президента, около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой. По его словам, что в некоторых уже заканчивается срок отбывания наказания и они хотят остаться в Украине.

"Некоторые из них – они были в этом списке. Некоторые из них уже освобождаются в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор", – отметил президент .

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что около 30 человек отказались участвовать в обмене.

"17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 человек, которые отказались участвовать в обмене", – сказала она.

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