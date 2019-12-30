На украинском Netflix покажут снятую за $325 антиутопию о безлюдной Украине

Завтра, 31 декабря, на недавно запущенной украинской платформе Такфлікс, покажут фильм "2020: Безлюдна країна".

"Безлюдна країна" – первая украинская антиутопия. Снял киноленту 28-летний Корней Грицюк.

Все роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры. Съемки по времени заняли 36 дней (сама картина снималась целый год, но только по выходным).

Бюджет – всего $325 или около 10 тыс. гривен.

По сюжету, канадский кинорежиссер приезжает в Украину как раз в то время, когда после подписания ряда международных договоров украинцы получают возможность выехать за границу в поисках лучшей жизни.

Спустя несколько дней в самой большой стране Европы остается лишь восемь человек.

Режиссер путешествует по пустынной Украине и пытается понял, счастливы те люди, которые остались в стране.

Премьера сильма состоялась еще в 2018 году, но на Такфлікс она выйдет одной из первых.

Одну из ролей - последнего президента Украины – сыграл украинских журналист и ведущий Андрей Куликов.

Фильм уже успел принять участие в таких кинофестивалях как Молодість, Cottbus Film Festival, Strasburg Film Festival та Kharkiv MeetDocs.

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