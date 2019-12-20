Госкино выделило 33 млн грн на фильм по роману "Иловайск"

Общий бюджет картины – 41 млн грн. В фильме покажут историю трех добровольцев, попавших в окружение российских войск на Донбассе

В Украине снимут военную драму по роману Евгения Положия "Иловайск". Проект получил название "Граница".

Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на пресс-службу Госкино.

Непосредственно съемками займется "Горизонт Филмз", а финансово поможет этой компании Госкино – соответствующий договор на 32,9 млн грн (общий бюджет – 41 млн грн) уже заключен.

Режиссер драмы – Андрей Кавун (до 2014 года снимал в РФ "Елки 1914", "Кандагар" и "Курсанты"), сценарий писал автор книги "Иловайск" Евгений Положий, продюсер – Андрей Суярко.

В фильме покажут историю трех добровольцев, попавших в окружение российских войск на Донбассе.

"Им нужно не только выжить самим и спасти жизнь гражданским и своим раненым товарищам, но и остаться людьми среди крови и ужасов этой неожиданной войны", – пишут в Госкино.

Релиз фильма запланирован на 2021 год.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным ГШ ВСУ, вавгусте 2014 года в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Группа расследователей Forensic Architecture из Лондона выявила новые доказательства участия российской армии в боях за Иловайск.