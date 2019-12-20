Госкино выделило 33 млн грн на фильм по роману "Иловайск"
2019-12-20 09:31:49
Общий бюджет картины – 41 млн грн. В фильме покажут историю трех добровольцев, попавших в окружение российских войск на Донбассе
В Украине снимут военную драму по роману Евгения Положия "Иловайск". Проект получил название "Граница".
Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на пресс-службу Госкино.
Непосредственно съемками займется "Горизонт Филмз", а финансово поможет этой компании Госкино – соответствующий договор на 32,9 млн грн (общий бюджет – 41 млн грн) уже заключен.
Режиссер драмы – Андрей Кавун (до 2014 года снимал в РФ "Елки 1914", "Кандагар" и "Курсанты"), сценарий писал автор книги "Иловайск" Евгений Положий, продюсер – Андрей Суярко.
В фильме покажут историю трех добровольцев, попавших в окружение российских войск на Донбассе.
"Им нужно не только выжить самим и спасти жизнь гражданским и своим раненым товарищам, но и остаться людьми среди крови и ужасов этой неожиданной войны", – пишут в Госкино.
Релиз фильма запланирован на 2021 год.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным ГШ ВСУ, вавгусте 2014 года в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.
- Группа расследователей Forensic Architecture из Лондона выявила новые доказательства участия российской армии в боях за Иловайск.
- Т.н. "замначальника управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин в ответ заявил, что "ни о какой российской технике в Иловайске речи не было". По его словам, "там применялась бывшая украинская техника, которую побросали украинские военные, когда покидали Донбасс".