Новогодние гуляния в Киеве: как будет работать транспорт

Во вторник, 31 декабря, в Киеве продлят работу общественного транспорта, а также будет ограничено движение в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Новый год будет запрещено автомобильное движение вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)

В частности, движение запрещено:

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года;

1 января - с 14:00 до 22:00.

В свою очередь, будет разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Городские власти также продлили работу автобусов, троллейбусов и трамваев. А до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время новогодних гуляний на Софийской и Михайловской площадях с 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Киевский метрополитен будет работать в новогоднюю ночь дольше на 3 часа. 31 декабря, 1 января и 7 января станция "Золотые ворота" может быть закрыта на вход на время мероприятий на Софийской площади.

Фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.

Как ранее сообщал Фокус: