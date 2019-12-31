В 15 тысячах километров от дома. На станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом

Украинские ученые из 24-й экспедиции на станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Поздравления были переданы в видеообращении.

"Тогда как в Украине снега пока маловато, где-то, в 15 тыс. км от Родины, на острове Галиндез, в Антарктиде его очень много. Это и не только смотрите в прекрасном новогоднем поздравлении от нашей команды зимовщиков, которые уже 10 месяцев проводят исследования под украинским флагом на ледяном континенте", – говорится в описании к обращению.

Ученые пожелали украинцам в новом году достижения поставленных целей. Украинцам также пожелали душевного равновесия, чтобы смириться с тем, что невозможно изменить, а также сил для того, что можно изменить, и мудрости, чтобы отличить первое от второго.

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