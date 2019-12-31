Заговоры на удачу. Как празднуют Новый год в разных странах

В новогоднюю ночь принято приманивать удачу, чтобы в следующем году человека настигло благополучие. После советских времен у нас остался лишь один такой обычай – загадывать желание под бой курантов. Однако в других странах сохранились интересные и необычные традиции и ритуалы, которые люди совершают для всего самого лучшего в новом году

Новый год всегда был символическим моментом. В древние времена люди верили, что в этот период граница между физическим и потусторонним миром истончается, и души предков приходят, чтобы увидеть своих потомков и проверить, как они живут. Поэтому в разных странах во время встречи Нового года, совершали обряды, чтобы умилостивить предков и отвернуть злых духов, если вдруг они надумают вредить людям. В Украине, к примеру, для предков оставляли часть блюд на праздничном столе, чтобы ночью они могли прийти и угоститься. Также обязательной частью новогоднего празднования были ритуалы хорошего урожая и благополучия, на которые надеялись в новом году. У нас уже мало в каком доме ставят "дідух", сноп из зерновых культур, являющийся одновременно оберегом, символом уважения к духам предков и процветания. Но в других странах сохранились старинные обычаи загадывания удачи и благополучия, в которые верят, хоть они и кажутся теперь необычными и даже странными.

Цветное белье в Латинской Америке

Жители Мексики, Боливии, Венесуэлы и Бразилии считают, что неважно, в каком костюме человек празднует Новый год. Самое главное – надеть правильное белье, и чем ярче, тем больше будет успех. Каждый цвет символизирует определенный вид удачи. Если вы хотите любви, надевайте красные трусы, если денег – то желтые. Зеленый цвет символизирует хорошее здоровье, фиолетовый – вдохновение. Если вы ограничиваетесь традиционным белым цветом, то он тоже символичен и обозначает мир.

Пирог крансекаге в Дании и Норвегии

Символом нового года в скандинавских странах является слоеный пирог-пирамида крансекаге из марципана, который подают первого января. Эта традиция появилась еще в XVIII веке, и изначально пирог символизировал рог изобилия и, собственно, само изобилие. Его подавали на свадьбах. По традиции жених и невеста должны были поднять верхний слой пирожного, и сколько к нему приклеится слоев дополнительно, столько детей они будут иметь. Теперь крансекаге готовят также на крещения, Рождество и Новый год и украшают, как елку, шоколадом, хлопушками и флажками.

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Круглые предметы на Филиппинах и в Чили

Чтобы стать богаче, жители Филиппин в новогоднюю ночь повсеместно используют предметы круглых форм. Они символизируют деньги и процветание в целом. Это, в первую очередь, круглая посуда, но также может быть и одежда "в горох". Кроме того, филиппинские семьи на праздничный стол выставляют тарелку с 12 круглыми фруктами, обозначающими 12 месяцев нового года.

Чилийцы над символами не трудятся. Чтобы отвратить от себя экономические проблемы и привлечь богатство, они кладут монеты в обувь, а золотое кольцо – в карман праздничной одежды.

Луковицы в Греции

Во многих странах на время зимних праздников принято вешать что-нибудь на дверь, как например, венок из остролиста в Великобритании. В Греции таким украшением дома является плетенка из лука. Их вешают на входные двери как символ роста и плодовитости в новом году. А первого января детей будят, легонько постукивая им луковицей по голове, чтобы они росли и развивались так же быстро и при любых обстоятельствах, как это растение.

Гранаты в Турции, Армении и Греции

В средиземноморских странах особенно почитают фрукт гранат, который обилием зерен символизирует богатство и благополучие. Поэтому в Турции в канун Нового года торжественно разламывают гранат. В Армении и Греции поступают радикальнее и бьют фрукт со всей силы о входную дверь или крыльцо. В некоторых случаях кладут гранат с сетку или пакет, чтобы ошметки не пачкали дом, но это уже вариация ритуала. Его суть как раз в том, чтобы зерна и сок граната разлетелись как можно шире – тогда удачи и богатства будет больше.

Приношения воде в Бразилии

В этой латиноамериканской стране все еще почитают Йемайю, "Мать рыб", индейскую богиню моря. Поэтому бразильцы в канун Нового года выходят на пляжи и пускают по воде цветы и зажженные свечи. Если волна уносит приношение в море, значит, подарок принят, если возвращает на берег – нужно пытаться еще. Есть также обычай перепрыгивать семь волн и в это время загадывать по желанию на каждую волну. Если человек перепрыгивает, то желания сбудутся, и удачи будет больше.

Правило первого человека в Шотландии

Шотландцы сохранили древний, еще дохристианский праздник Хогманай – проводы старого года и встречу нового. Хогманай длится два дня, и часто проводится круглые сутки. Он включает большие шествия с факелами, фейерверками и другими огненными развлечениями, чтобы очиститься и отвратить злых духов. Также широко распространен обычай ходить друг к другу в гости сразу после полуночи, при этом действует правило первого человека. Если он высок и темноволос, то принесет удачу в дом. При этом принято приносить с собой символические подарки – кусок угля, буханку хлеба, виски и фруктовое пирожное, которые обозначают разные виды удачи.

Марципановые свинки в Германии

Самой популярно сладостью в зимние праздники немцы считают свинок из марципана, миндально-сахарной пасты. Их повсеместно продают в магазинах, поскольку каждый считает своим долгом подарить такую свинку родным и близким, чтобы пожелать удачи в новом году. В Германии свинья – популярный символ. Есть даже поговорка "у меня была свинья", которая обозначает "у меня была удача". Она восходит к средневековым временам, когда население Германии занималось фермерством, и иметь свинью в хозяйстве считалось большим успехом.