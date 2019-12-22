Сплавить с пользой. Чем занять ребенка на зимних каникулах

Фокус выяснил, куда отправить ребёнка на зимних каникулах, чтобы он смог отдохнуть, развлечься и заодно подтянуть английский язык

У родителей, желающих на зимних каникулах устроить отдых детей-школьников, широкий выбор. Особенность индустрии современных детских лагерей — образовательный компонент, где дети не только предаются увеселениям, но и получают пользу. Поэтому досуг школьников устраивают не столько турфирмы, сколько образовательные организации, которые к отдыху добавляют правильные педагогические методики. Львиная доля предложений для родителей в текущем году — выездные лагеря с изучением иностранных языков, преимущественно английского. Это могут быть как полноценные учебные программы, так и занятия в небольшом объёме на фоне развлечений. Ныне организаторы лагерей используют разнообразные подходы к изучению, в то время как десять лет назад, к примеру, у родителей была единственная опция — отправить ребёнка на Мальту.

Чтобы выбрать подходящий для ребёнка формат и методики, родителям необходимо учитывать особенности изучения иностранного языка в раннем возрасте. Распространено представление о том, что дети легче и лучше схватывают язык. Однако учёные уже развеяли этот миф. Израильские исследователи Сара Ферман из Тель-Авивского университета и Ави Карни из Университета Хайфы провели эксперимент с 8-летними и 12-летними детьми. Они изучали грамматику иностранного языка и тренировались применять новые правила. В этом лучшими оказались 12-летние дети: чем старше ребёнок, тем лучше он понимает, как некое абстрактное правило можно применить на деле. Лингвисты сошлись на том, что взрослые способны выучить иностранный не хуже, чем дети, разница лишь в применяемых к разным возрастным группам методиках. К примеру, Роберт ДеКейзер, преподаватель английского как иностранного в Университете Мэриленда, считает, что в раннем возрасте у детей лучше всего получается произношение, а с подростками можно эффективно заниматься изучением правил языка. Исследователи отмечают, что с детьми лучше работает методика "косвенного обучения". Она состоит в том, что ребёнок занимается интересным для него делом и в то же время говорит по-английски. Благодаря этому язык надёжнее записывается у него "на подкорке". Фокус выбрал наиболее подходящие в этом отношении детские лагеря на зимние каникулы.

Как родные

Мероприятие: выезды в Ирландию и Великобританию

Возраст: от 14 лет

Стоимость: от €1,7 тыс. за семь дней

Практика, когда дети выезжают за рубеж и живут в семьях местных жителей, параллельно изучая иностранный язык, необычайно популярна. Но образовательные фирмы предлагают пожить не в обычной семье, а у преподавателя. Для этого обычно приглашают учителей с большим стажем и сертификатами, разрешающими преподавать английский как иностранный. Собственно занятиям отводится 4-5 часов в день, но на этом изучение языка не прекращается. Оно продолжается во всех бытовых ситуациях, с которыми сталкивается ребёнок во время визита. Для таких языковых каникул можно выбрать либо крупные города с активной развлекательной программой, либо же заехать в английскую или ирландскую глубинку, чтобы сполна прочувствовать местный образ жизни.

Как стать полиглотом

Мероприятие: многоязычные лагеря в Польше и Чехии

Возраст: от 12 лет

Стоимость: от €500 за семь дней

Если родители планируют поступление ребёнка в вуз в соседних с Украиной странах, то игровое знакомство с их языками будет нелишним. На таких детей рассчитаны лагеря с изучением нескольких языков — английского и чешского или польского. Их преимущество в том, что с детьми занимаются педагоги из местных вузов с нулевого уровня. Изучать сразу два языка трудно, и в таких полиглот-лагерях разработаны специальные программы. К примеру, в Польше занимаются по методу английского педагога Робина Каллана, который предполагает частые повторения уже пройденного, упор на разговорную практику и занятия в небольших группах по 5–9 человек. Попутно ребёнок участвует в развлекательной программе, погружается в локальные реалии и понимает, нравится ли ему страна. В Чехии планируют посещать каток, парки аттракционов и гулять по старому городу Праги. В Кракове предусмотрены визит в Ягеллонский университет, знакомство с образовательной системой страны и встреча с украинскими студентами, которые учатся в Польше.

Пробный просмотр

Мероприятие: курсы в колледжах Канады, США и Великобритании

Возраст: от 12 лет

Стоимость: от €2,3 тыс. за семь дней

Распространённый вариант зимних языковых активностей — курсы в колледжах. Это подойдёт тем родителям, которые планируют дальнейшее обучение ребёнка за рубежом и хотят дать ему присмотреться и сделать выбор. На таких курсах дети живут непосредственно в кампусе колледжа и учатся у местных преподавателей. Благодаря этому они могут оценить, подходит ли им такое преподавание и то, как устроена студенческая жизнь. Кроме того, в программе курсов предусмотрены визиты в другие учебные заведения, включая вузы, и можно присмотреться также к ним. Организаторы поездок выбирают колледжи в больших городах в пешей доступности от центров, поэтому кроме изучения английского дети могут увидеть все красоты Торонто, Нью-Йорка или Лондона.

Спорт и учёба

Мероприятие: курсы на лыжных курортах в Польше и Швейцарии

Возраст: от 13 лет

Стоимость: от €600 за семь дней

Горнолыжные курорты всё чаще устраивают языковые курсы для подростков, где программой предусмотрены интерактивные занятия по английскому или немецкому языку с утра, а после обеда — катание на лыжах, санях и сноубордах. Особенность таких лагерей в том, что они принимают и взрослых, так что в швейцарский Сан-Бернар или польский Закопане вы можете отправиться всей семьёй. Там взрослые могут отдыхать на свой вкус, не беспокоясь о детях, которые с утра до вечера заняты если не учёбой, то развлечениями. Помимо спорта и грамматики их возят на экскурсии по окрестным достопримечательностям, а по вечерам устраивают дискотеки.

Разнообразие талантов

Мероприятие: театральная студия в Германии

Возраст: от 13 лет

Стоимость: от €800 за семь дней

Детей, склонных к творчеству, легко приобщить к иностранному языку через их увлечения. Вы можете найти множество творческих студий с языковым уклоном как собственно в Украине, так и выездных, за рубежом. Особенно полезными для детей станут программы, связанные с музыкой, созданием видео или театром, где нужно проговаривать слова на иностранном языке и, таким образом, улучшать произношение. К примеру, в Мюнхене организовывают театральные каникулы. В программе преду­смотрено 25 часов изучения немецкого языка, а также дети организовывают, репетируют и торжественно представляют театральную постановку, проходят квесты на немецком. Участники студии будут жить в центре Мюнхена, посещать рождественскую ярмарку, музеи и галереи, а также выезжать в турпоходы в Альпы.

Старт IT-карьеры

Мероприятие: IT-лагеря в Сингапуре и ОАЭ

Возраст: от 7 лет

Стоимость: от €3,5 тыс. за семь дней

Увлечение ребёнка гаджетами можно обратить на пользу и отправить его изучать основы программирования и искусственного интеллекта, а попутно прокачать свой английский. Этим займутся участники зимних IT-лагерей в Сингапуре, Дубае и Абу-Даби. Помимо этого программа в Сингапуре посвящена дизайну, тонкостям ведения соцсетей, экскурсиям и развлечениям в парке аттракционов. В Дубае подросткам предложат также посетить офисы крупных IT-компаний, увидеть, как они работают, — с прицелом на возможную карьеру в данной отрасли. Кроме того, в программе запланированы посещения главных достопримечательностей: высотки Бурдж-Халифа, искусственного острова Палм-Джумейра и мечети Зайеда. Да и в целом перемещение из холодной зимы в тёплые края будет приятным.

Праздник приближается

Мероприятие: рождественский языковой лагерь в Лондоне

Возраст: от 12 лет

Стоимость: от €1,5 тыс. за семь дней

Лучше всего новые знания закрепляются в моменты эмоционального подъёма, когда человек всей душой прочувствует ситуацию. Для этого отлично подходит тематический языковой лагерь, который проводят на Рождество в Лондоне. Участники занимаются по 15 часов в неделю и, что более важно, участвуют в праздничных мероприятиях, разучивают и поют старинные английские колядки и щедровки. Изюминка программы — празднование Рождества в английской семье с традиционным обедом в аутентичной атмосфере. Кроме того, можно насладиться городскими развлечениями: рождественской пантомимой, распродажей на Оксфорд-стрит и катанием на коньках по Канари-варф. В программе запланированы также экскурсии по Вестминстерскому дворцу, где заседает британский парламент, и по Оксфорду, в частности по университету и памятным местам, где снимались фильмы о Гарри Поттере.