В киевском парке вместо литых столбов 50-х годов установили ширпотреб за 18 миллионов

В Киеве в Мариинском парке установили новые фонарные столбы стоимостью более 18 миллионов гривен.

Об этом в Facebook написал урбанист и исследователь истории советской архитектуры Семен Широчин.

По его данным, в столичном парке оригинальные фонарные столбы с чугунным литьем 1950-гг заменили на очередные товары из "Эпицентра".

Кроме того, урбанист призывает вернуть обратно фонари советской эпохи.

Столбы, установленные вместо оригинальных

"Давайте попробуем надавить и вернуть их назад. Знаю, что большинство предпочтет сразу ползти в сторону кладбища, но стоит попытаться", – написал он.

Согласно данным на сайте Рrozorro, подрядчиком выступила строительная фиома "Тесла". Стоимость работ – 18 412 962,52 грн. А заказчик работ – Киевгорсвет.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на центральной аллее киевского Ботанического сада им. академика А.Фомина установили уличные светильники, оборудованные солнечными панелями.