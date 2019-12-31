Митрополит Епифаний рассказал, как быть счастливым в 2020 году

Чтобы быть счастливыми в течение наступающего 2020 года, нужно ежедневно творить добро.

Такое мнение выразил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний на своей странице в Facebook.

"Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни ... Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия", – написал Епифаний.

По его словам, если человек делает добро, то для него день "будет хорошим и полезным, если же нет – то плохим и будет иметь соответствующие последствия".

"Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным", – отметил глава ПЦУ.

Как ранее сообщал Фокус:

В Православной церкви Украины рекомендуют украинцам отказаться от "живых" елок в квартирах. Чтобы не уничтожать природу, в ПЦУ назвали альтернативы срубленным елкам.