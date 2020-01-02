Судьбу Крыма можно начинать обсуждать без России, – Кулеба

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, для деоккупации полуострова есть два мировых формата. В первый входят международные организации, когда ООН и ЮНЕСКО принимают резолюции и анализируют ситуацию в Крыму, Европейский союз продолжает санкции против России, а Совет Европы пытается попасть на полуостров с визитом.

Второй формат – двусторонний между Украиной и Россией. Кулеба считает, что нужен некий креативный формат, где, подобно нормандскому формату, происходила бы дискуссия по Крыму.

По его словам, в Украине осознают, что российская сторона выступит против этих инициатив.

Кулеба заявил, что нужно определиться с форматом, а затем начать в нем обсуждение и без участия России. Он верит, что деоккупация Крыма рано или поздно состоится и Украина должна быть полностью к этому готова.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".