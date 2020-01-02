Судьбу Крыма можно начинать обсуждать без России, – Кулеба
Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, для деоккупации полуострова есть два мировых формата. В первый входят международные организации, когда ООН и ЮНЕСКО принимают резолюции и анализируют ситуацию в Крыму, Европейский союз продолжает санкции против России, а Совет Европы пытается попасть на полуостров с визитом.
Второй формат – двусторонний между Украиной и Россией. Кулеба считает, что нужен некий креативный формат, где, подобно нормандскому формату, происходила бы дискуссия по Крыму.
По его словам, в Украине осознают, что российская сторона выступит против этих инициатив.
Кулеба заявил, что нужно определиться с форматом, а затем начать в нем обсуждение и без участия России. Он верит, что деоккупация Крыма рано или поздно состоится и Украина должна быть полностью к этому готова.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".
- Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 18 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также "призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину".