После марша в честь Бандеры, послы Польши и Израиля выступили с совместным заявлением

Посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий обнародовали на странице посольства Республики Польша в Facebook совместное заявление, в котором осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и полковника армии Украинской Народной Республики Андрея Мельника.

"С большим беспокойством и грустью мы отметили, что представители власти разных регионов Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", – говорится в заявлении.

Послы указали, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление о выделении в 2020 году бюджетных средств на чествование "памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы".

Кроме того, они напомнили, что 1 января на здании Киевской городской государственной администрации появился баннер с изображением Степана Бандеры.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, замордованных в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что почитание людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", – говорится также в заявлении.

Дипломаты призвали КГГА и Львовский облсовет к "диалогу с целью поиска правды".

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