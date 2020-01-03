На Рождество украинцев ожидает мороз, – синоптик

На Рождество в Украине похолодает. 6 и 7 января украинцам следует ждать небольших морозов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В пятницу, 3 января, осадков в Украине не ожидается. А вот 4 и 5 января пройдут мокрый снег и дождь.

"К нам придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере", – рассказала она.

6 января, в стране вновь будет сухо. А 7 января снег следует ждать жителям восточных областей.

Согласно Гидрометцентру, в субботу в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит -2 -4 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +2 +4 градуса. В Одесской и Херсонской области ожидется потепление до +6 градусов.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября метеорологи зафиксировали температурные рекорды. В частности, после полудня 6 ноября столбик максимального термометра поднялся до +19,4С, что на 2,4С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного шесть лет назад – в 2013 году. Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила +13,5С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.