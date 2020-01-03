Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла

В Украине из-за теплой погоды начали цвести растения. Так, под Киевом, в Вышгороде начали цвести подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики.

Фотографии опубликовала житель Вышгорода Татьяна Ростовская.

А в Никополе цветут одуванчики, а на кустарниках и цветах распустились полноценные листья, передает NikopolNews.

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Напомним, благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

В субботу в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит -2 -4 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +2 +4 градуса. В Одесской и Херсонской области ожидется потепление до +6 градусов.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября метеорологи зафиксировали температурные рекорды. В частности, после полудня 6 ноября столбик максимального термометра поднялся до +19,4С, что на 2,4С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного шесть лет назад – в 2013 году. Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила +13,5С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Синоптики утверждали, что данное значение соответствует температуре конца октября.