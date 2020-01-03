В Авдеевке задержали боевика "ДНР"
Задержан 39-летний уроженец Авдеевки, который в оккупированном Донецке нес службу у боевиков "ДНР".
Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.
По словам боевика, летом 2014 года он под влиянием российской пропаганды, переехал жить в оккупированный Донецк и вступил в бандформирование "Оплот". Он с оружием в руках дежурил на блокпосту, а также охранял админздания. Спустя 6 месяцев такой службы он разочаровался в идеях "русского мира" и понял, что местные главари "республики" являются обычными преступниками.
Мужчина покинул ряды оккупантов и вел скрытный образ жизни.
Силовики установили, что все это время бывший боевик жил в оккупированном Донецке, и только в конце декабря 2019 года вернулся в Авдеевку.
Правоохранители открыли против него уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 февраля 2018 года пограничники задержали двух участников подразделения боевиков "Оплот".
- В 2019 году сотрудники контрразведки СБУ задержали в Луганской области боевика одного их подразделений "ЛНР". Летом 2015 года житель Луганска присоединился к боевикам из корыстних целей, после чего принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии.