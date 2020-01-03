ВАКС избрал меру пресечения экс-первому вице-премьеру Арбузову

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-первому вице-премьеру времен правительства Азарова Сергею Арбузову.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения", – сказано в сообщении.

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Арбузов подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Беглому украинскому чиновнику вменяют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

Арбузов покинул Украину зимой 2014 года. С 22 апреля того же года он числится в розыске МВД Украины по подозрению в хищении средств. В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что сообщила Арбузову о подозрении в деле о приватизации Укртелекома.