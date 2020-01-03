Режим "тишины" на участках разведения сил соблюдается, – штаб ООС
На Донбассе 3 января ситуация на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима "тишины". Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
В частности, на участке разведения №1 перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров.
Представители ГСЧС ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках №2 и №3 обстановка стабильная.
Как ранее сообщал Фокус:
- За прошедшие сутки, 2 января, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинской армии нет.
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.