Режим "тишины" на участках разведения сил соблюдается, – штаб ООС

На Донбассе 3 января ситуация на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима "тишины". Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, на участке разведения №1 перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров.

Представители ГСЧС ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках №2 и №3 обстановка стабильная.

Как ранее сообщал Фокус: