В штабе ООС назвали потери боевиков на Донбассе за 2019 год

Безвозвратные потери оккупантов составили 619 человек

Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения в 2019 году получили 939 боевиков, а потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что благодаря украинским снайперам враг несет потери каждый день.

В штабе ООС сообщили, что на Новый год боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный ранен, потерь нет.