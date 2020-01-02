На Донбассе умер военный с позывным Гудвин

Украинский военный покончил с собой

В первый день 2020 года на Донбассе умер украинский военный Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потеря в рядах ВСУ была небоевой.

Об этом в Facebook написала супруга погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.

"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня (1 января, – ред.) в 14:00 умер", – написала она.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Суицид произошел в Луганской области в районе Золотого.

Как ранее сообщал Фокус:

В штабе ООС сообщили, что на Новый год боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный ранен, потерь нет.

В Украине стартовал социальный проект "Только живи", направленный на психологическую поддержку ветеранов АТО и ООС. Проект основан с целью понизить количество самоубийств среди тех, кто на войне или уже вернулся.