На Новый год боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, – штаб ОС

Один украинский боец ранен, о потерях в штабе не сообщают

На Новый год боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный ранен, потерь нет.

Об этом сообщает штаб ОС.

Враг при обстрелах использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все три обстрела зафиксированы у Орехового и Новолуганского, которые расположены по направлению "Север".

С начала текущих суток террористы не проявляли огневой активности. Потерь не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: