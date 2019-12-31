Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками

Президенты обсудили дальнейший обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский снова пообщался по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", – добавили представители украинского президента.

Также во время телефонных переговоров главы государств перейти к неотложному согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые были задержаны в Крым и России, а также россиян, находящихся в Украине.

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время", – подытожили в пресс-службе.

Как ранее сообщал Фокус: