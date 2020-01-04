На Новый год российские "шахтеры" на Донбассе сожгли жилой дом, – разведка

В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", – говорится в сообщении пресс-центра.

Как говорится в опубликованном видео, "в новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли почему-то между собой, были слышны взрывы гранат".

Один из военных утверждает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.

Кроме того, в пятницу, 3 января, боевики 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что враг обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.

С начала этих суток оккупанты один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет.

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