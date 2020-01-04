На Новый год российские "шахтеры" на Донбассе сожгли жилой дом, – разведка
В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", – говорится в сообщении пресс-центра.
Как говорится в опубликованном видео, "в новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли почему-то между собой, были слышны взрывы гранат".
Один из военных утверждает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.
Кроме того, в пятницу, 3 января, боевики 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе.
Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что враг обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.
"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.
С начала этих суток оккупанты один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- За прошедшие сутки, 2 января, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинской армии нет.
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- На Донбассе 3 января ситуация на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима "тишины".