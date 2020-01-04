Рябошапка взял к себе в заместители Чумака

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его заместителем генпрокурора. Назначение датировано еще 2 января. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Чумак Виктор Васильевич Заместитель Генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об увольнении Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с реформой Генпрокуратуры, в частности ликвидацией военной прокуратуры.

Виктор Васильевич Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы, а уже в 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы.

В период с 2004 по 2009 годы работал в Международном центре перспективных исследований. Являлся народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции. В 2014 занял должность заместителя главы этого комитета. В марте 2015 года – один из четырех официальных претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

2 января начал работу Офис генпрокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре.