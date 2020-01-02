Сегодня начинает работу Офис генпрокурора

Реформа органов прокуратуры началась еще в конце сентября, с принятия Радой соответствующего законопроекта

Сегодня, 2 января, начинает работу Офис генпрокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре.

Приказ о начале работы Офиса еще 23 декабря подписал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Офис появился в результате реформы органов прокуратуры, начатой 19 сентября, с принятием Радой соответствующего законопроекта.

Позже у Рябошапки начали переаттестацию: каждый прокурор, который хочет работать в новом Офисе должен был пройти тестирование.

От тестирования отказались 218 прокуроров ГПУ – их всех в новом Офисе уже не будет. Не будет в ОГ и скандального прокурора Кулика, который так и не прошел переаттестацию, но позже решил пойти в СБУ.

В общем же, в Генпрокуратуре хотели сократить численность покуроров с 15 тыс. человек до 10 тыс.

Кроме переаттестации в ГПУ сообщали о закрытии Военных прокуратур. При этом, у генпрокурора, в случае необходимости, будет право создавать специализированные прокуратуры.

Как ранее сообщал Фокус:

Стало известно, что прокурор Куцый, который просил суд отпустить "беркутов", может получить должность в Офисе генпрокурора.

Родственники погибших на Майдане уже обратились к Рябошапке с требованием не давать должность прокурору.