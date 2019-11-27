Генпрокурор уволил прокурора Кулика

Кулик не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом сам Рябошапка рассказал в комментарии РБК-Украина.

Генпрокурор заявил, что приказ подписан 22 ноября.

"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", – сообщил он.

О том, что Кулика уволили сообщил утром экс-нардеп Сергей Лещенков своем Telegram-канале.

"Приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября... За сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся до последнего Игорь Коломойский, которому Кулик оказал множество услуг", – написал Сергей Лещенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году Константину Кулику, когда он работал военным прокурором, одному из первых в Украине предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ.

28 марта 2019 года стало известно, что прокурор Кулик сообщил о подозрении по делу Курченко Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим лицам, которые состоят или состояли в окружении рятого президента Порошенко. В ГПУ сразу заявили, что эти подозрения ошибочны, а лица, которым, они были вручены, не являются подозреваемым.

11 апреля Кулика вывели из группы прокуроров по делу о возможном хищении Курченко 18,1 млрд грн.

24 октября Кулик не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.