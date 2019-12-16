После увольнения из ГПУ Кулик оформляется на работу в СБУ, – Лещенко

А "помогает" в этом Кулику якобы бизнесмен Игорь Коломойский

Уволенный из ГПУ прокурор Константин Кулик оформляется на работу в СБУ.

Об этом у себя в Telegram пишет экс-нардеп Сергей Лещенко.

По данным Лещенко, документы Кулика уже в отделе кадров ведомства. Работать бывший прокурор планирует заместителем в главном следуправлении СБУ.

Также бывший депутат утверждает, что своим оформлением в СБУ Кулик якобы обязан бизнесмену Игорю Коломойскому, которому экс-прокурор помог с вопросом Шульмана.

"Бывший партнер Коломойского Вадим Шульман свидетельствовал в ФБР против украинского бизнесмена, а потом Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в отмывании денег через счета Коломойского", – пишет Лещенко.

"Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США", – добавил экс-нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году Константину Кулику, когда он работал военным прокурором, одному из первых в Украине предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником.

В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ.

28 марта 2019 года стало известно, что прокурор Кулик сообщил о подозрении по делу Курченко Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим лицам, которые состоят или состояли в окружении рятого президента Порошенко.