Офис Генпрокурора начнет работу 2 января, – приказ
2019-12-24 11:52:00
Вместо ГПУ, региональных, местных и военных прокуратур появится Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры
Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу 2 января 2020 года.
Об этом говорится в приказе Генпрокурора Руслана Рябошапки, который опубликован в "Голосе Украины".
"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", – сказано в указе.
Напомним, согласно закону о реформе Генеральной прокуратуры Украины, вместо ГПУ, региональных, местных и военных прокуратур появится Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры.
Военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Она подразумевает создание вместо ГПУ Офиса генпрокурора, переаттестацию всех прокурорв и сокращение максимального лимита их численности с 15 тыс. до 10 тыс. человек.
- В Генпрокуратуре рассказали, что почти все прокуроры подали заявления на прохождение аттестации.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал сокращение прокуроров в Украине.
- Отказавшиеся от переаттестации 218 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины будут уволены.