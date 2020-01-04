Страница Патона в Facebook оказалась фэйком: пользователи удаляют репосты

Страница в Facebook, на которой 101-летний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон якобы прокомментировал новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, оказалась фэйком. Данный профиль уже удалили из социальной сети.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.

"Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой. Академик к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям на ней", – говорится в сообщении.

Отметим, что те, кто успели перепостить трогательный пост псевдо-академика, начали репосты удалять. А заинтересовавшиеся феноменом пользователи стали изучать ситуацию детальней и оказалось, что фейковая страница псведо-Бориса Патона существовала уже пять лет, у нее было солидное количество подписчиков: почти пять тысяч, более того, многие академики из НАН были подписаны на нее, а сам якобы ее владелец, не смотря на преклонные годы, был довольно активен и даже дискутировал в комментариях.

Фейковая страница Патона была создана в Facebook 27 ноября 2018 года, в тот день, когда академику исполнилось ровно 100 лет.

Пользователей также обеспокоил сам факт того, что кто угодно может создать фейковую страницу известной, но далекой от соцсетей личности, а когда в ее подлинность поверят, этот аноним может писать посты на какую угодно тему, а окружающие будут принимать их за чистую монету.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2015 году академик Борис Патон переизбран президентом Национальной академии наук Украины.