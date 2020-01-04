Академик-то ненастоящий! В соцсетях обсуждают, кто и зачем создал фейковую страницу Патона

Страница оказалась фейковой, она существовала много лет, но выяснилось это только после публикации поста о новогодней речи Зеленского

Новогодняя речь Владимира Зеленского наделала много шума, вызвав обсуждение в соцсетях и реальности, но, когда к этой дискуссии приобщился сам столп и патриарх украинской науки, 101-летний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, это вызвало новый всплеск обсуждений и интереса как к речи, так и к академику.

Многие вообще впервые услышали, что Борис Патон активен в Facebook и даже пишет посты. Хотя в ноябре 2019 года Институт электросварки имени Е. О. Патона (ИЭС им. Е. О. Патона) НАН Украины делал репост статьи на своей странице в Facebook. Где, кроме поздравлений Бориса Патона с днем рождения, была подборка интересных фактов о нем, среди которых имелась информация и о том, что "Патон в возрасте 96 лет завел страницу в Facebook". Писали об этом и СМИ. И хоть на этой странице и не было пресловутой синей галочки, удостоверяющей подлинность, но оснований верить в ее "фейковость" не было. Ведь "галочки" также нет и на странице НАН Украины, нет и на странице ИЭС им. Е. О. Патона. А разместив репост статьи с упоминаем аккаунта Бориса Патона в Facebook, Институт электросварки не опровергал его наличие более месяца.

В нашумевшей публикации лже-Патон в частности сравнил Украину с Швейцарией: "что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, смеющих думать иначе".

И поблагодарил президента за речь: "спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках. Будьмо!".

Пост академика разошелся по соцсетям, о событии (еще бы, сам Патон отметил президента!) написали буквально все СМИ. Особенно усердствовали поклонники действующего президента, ведь они помнили, ранее Патон никого не поздравлял в соцсетях и комплиментов не делал.

Но внезапно НАН Украины разродилась постом, в котором заявила, что страница Патона не его, ничего он не комментировал и вообще Facebook Борис Евгеньевич не пользуется.

СМИ дали опровержение, те, кто успели перепостить трогательный пост псевдо-академика, начали репосты удалять. А заинтересовавшиеся феноменом пользователи стали изучать ситуацию детальней и оказалось, что фейковая страница псведо-Бориса Патона существовала уже пять лет, у нее было солидное количество подписчиков: почти пять тысяч, более того, многие академики из НАН были подписаны на нее, а сам якобы ее владелец, не смотря на преклонные годы, был довольно активен и даже дискутировал в комментариях.

Но если рядовой пользователь соцсетей мог ошибиться, потому что легко поверить, что Борис Патон завел аккаунт в соцсетях, а ведет его кто-то из помощников, то почему существование страницы президента Национальной академии наук Украины не вызвало за все эти годы вопросов в самой Национальной академии наук, остается загадкой. И если страница была фейковой, то почему ее не удалили.

Пользователей также обеспокоил сам факт того, что кто угодно может создать фейковую страницу известной, но далекой от соцсетей личности, а когда в ее подлинность поверят, этот аноним может писать посты на какую угодно тему, а окружающие будут принимать их за чистую монету.

Сейчас фейковый аккаунт удален, мнение самого Бориса Патона по поводу произошедшего – неизвестно.