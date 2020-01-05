В составе Сил спецопераций ВСУ появилась авиационная эскадрилья

В Винницкой области по стандартам НАТО создана 35-ая смешанная авиационная эскадрилья.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам командира 35-й эскадрильи Богдана Андрушко, решение о создании новой составляющей Сил спецопераций было принято в 2019 году, хотя сами ССО были созданы еще в 2015 году и, по стандартнам НАТО, у них должна быть воздушная компонента.

"Зачем ее нужно создавать? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от принятия решения на выполнение задания до его непосредственного выполнения будет минимальным. И меньше людей будет об этом знать", – говорит Андрушко.

Новосозданная эскадрилья будет подчиняться непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию ССО.

На 8-9 января уже запланированы тренировочные полеты эскадрильи в составе 456-й бригады.

В этом году на вооружении эскдрильи будут находиться вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. В следующем же году в составе эскадрильи появятся и боевые вертолеты Ми-24.

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