Беларусь может провести совместные учения с НАТО, – глава Генштаба РБ

Совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились

Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом относительно возможности проведения совместных военных учений.

Об этом он сообщил изданию Наша Нiва.

При этом начальник Генштаба РБ подчеркнул, что в НАТО "должны осознавать, что Беларусь является союзником России".

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия", – сказал Белоконев.

Сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой Беларусь присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы, но совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились.

Как ранее сообщал Фокус: