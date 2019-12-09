Беларусь может провести совместные учения с НАТО, – глава Генштаба РБ
2019-12-09 13:48:07
Совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились
Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом относительно возможности проведения совместных военных учений.
Об этом он сообщил изданию Наша Нiва.
При этом начальник Генштаба РБ подчеркнул, что в НАТО "должны осознавать, что Беларусь является союзником России".
"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия", – сказал Белоконев.
Сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой Беларусь присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы, но совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились.
Как ранее сообщал Фокус:
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