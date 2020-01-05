Кабмин хочет увеличить поток туристов в Украину и создает для них единый портал
К осени 2020 года в Кабмине обещают запустить единый туристический портал.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как говорят у Гончарука, в Украине необходимо создать все условия для роста туристического потока в страну. Среди них – дороги и безопасность.
Еще одним условием в Кабмине видят создание единого окна помощи туристам, куда можно было бы обратиться по любому вопросу и получить квалифицированный ответ или помощь.
Портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Также планируется создать локальные информационные центры в регионах.
В Минкульте уже отчитались о создании агентства, которое займется реализацией проекта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин обязал туроператоров за 8 и за 2 часа до запланированного рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки на более чем 4 часа сообщать об этом на сайте.
- Сотрудники туристического сервиса Aviasales составили рейтинг максимально опасных для туристов государств. На первом месте в списке оказалась Бразилия.