Кабмин хочет увеличить поток туристов в Украину и создает для них единый портал

Созданием туристического портала займется Минкульт. Он будет доступен как онлайн, так и по телефону

К осени 2020 года в Кабмине обещают запустить единый туристический портал.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как говорят у Гончарука, в Украине необходимо создать все условия для роста туристического потока в страну. Среди них – дороги и безопасность.

Еще одним условием в Кабмине видят создание единого окна помощи туристам, куда можно было бы обратиться по любому вопросу и получить квалифицированный ответ или помощь.

Портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Также планируется создать локальные информационные центры в регионах.

В Минкульте уже отчитались о создании агентства, которое займется реализацией проекта.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин обязал туроператоров за 8 и за 2 часа до запланированного рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки на более чем 4 часа сообщать об этом на сайте.