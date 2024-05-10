Бензин, дизель и автогаз подорожают: правительство предлагает поднимать акцизы на топливо с 1 июля

Правительство предлагает постепенно увеличивать ставки акциза на топливо до уровня стран ЕС. Акциз на дизель и газ до 2028 года вырастут в несколько раз.

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С 1 июля цены на АЗС в Украине могут вырасти. Связано это с тем, что Кабинет Министров предлагает увеличить акцизы на все виды горючего. Соответствующий законопроект был утвержден сегодня на заседании правительства. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект изменений в Налоговый кодекс призван приблизить украинское законодательство к европейскому. Соответственно, ставки акциза на бензин, дизель и автогаз предлагают увеличить до минимального уровня, который существует в ЕС.

Правительство планирует установить следующие ставки акциза на горючее:

бензины — 359 евро за 1000 л;

дизельное топливо и газойли — 330 евро за 1000 л;

сжиженный газ — 277 евро за 1000 л.

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Для справки: действующие ставки акциза составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизель и 52 евро на автогаз.

По словам Тараса Мельничука, в случае поддержки законопроекта в Верховной Раде акциз на топливо в Украине будет расти постепенно — предусматривается график ежегодного увеличения его ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Интересно, что в марте этого года правительство уже одобряло проект закона об увеличении сборов на топливо. Тогда предлагались аналогичные ставки на нефтепродукты, а вот акциз на газ должен был быть ниже — 70 евро за 1000 л.

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