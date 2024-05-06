Кабмин обнародовал зарплаты премьера и вице-премьеров: кто получил больше, чем Шмыгаль

Самую высокую зарплату в апреле получил государственный секретарь Кабмина Александр Ярема — 110 128 грн. Он получает доплаты за ранг, за выслугу лет, а также за работу с секретными документами.

Related video

В понедельник, 6 мая, Кабинет министров Украины обнародовал информацию о заработной плате премьер-министра и вице-премьер-министров за апрель 2024 года. С данными можно ознакомиться на сайте Правительственного портала.

Главе правительства Денису Шмыгалю начислили 96 155 грн. Эта сумма состоит из должностного оклада — 48 077,5 грн и зарплаты за время командировок — 48 077,5 грн). Впрочем, налоги с нее составляли 18 750,23 грн. То есть, фактически Шмыгаль получил 77 404 грн.

Зарплата вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко до вычета налогов составила 89 698 грн. Фактически она получила 72 207,39 грн.

Начисленная заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной — 100 425 грн. На руки она получила 80 842 грн.

Вице-премьер-министру — министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук насчитали 96 155 грн, но после вычета налогов она получила 77 404 грн.

Начисленная заработная плата вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаила Федорова — 96 155 грн. Фактически он получил в апреле 77 404 грн.

Вице-премьер-министру по восстановлению — министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову в апреле начислили 96 155 грн. Фактически он получил 77 404,77 грн.

В то же время самую высокую зарплату среди работников Кабинета министров в апреле получил государственный секретарь Кабмина Александр Ярема — 110 128 грн.

В апреле ему начислили 136 806,08 грн:

должностной оклад — 71 010,55 грн;

надбавка за ранг — 800 грн:

надбавка за выслугу лет — 25 730,88 грн:

надбавка за работу с секретными документами — 18 379,2 грн;

заработная плата за время командировки — 20 885,45 грн.

Из общей суммы госсекретарь Ярема уплатил налогов на 26 677,18 грн.

Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Доходы главы государства и членов его семьи составили 12,4 млн гривен.

Каждый военный может самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение благодаря онлайн-калькулятору, который запустило Министерство обороны.