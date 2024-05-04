Военные смогут рассчитать зарплату: Минобороны запустило онлайн-калькулятор

Выплаты начисляются исходя из ряда критериев: звания, места прохождения службы, участия в боевых действиях и так далее. Специальный портал информирует о денежной помощи в случае гибели военного и о других социальных гарантиях.

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Министерство обороны Украины запустило онлайн-калькулятор зарплат. Теперь каждый военный может самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение, сообщила пресс-служба министерства.

"На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим", — рассказали чиновники.

Онлайн-калькулятор зарплат доступен по ссылке, специалисты министерства продолжают совершенствовать функционал портала.

Зарплаты военных зависят от места прохождения службы, участия в боевых действиях и других критериев

Сумма выплат высчитывается в зависимости от звания, места прохождения службы, участия в боевых действиях, наличия спортивного или научного званий и прочих критериев.

По указанной ссылке можно получить информацию о порядке начисления выплат, единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели военнослужащего, а также другие социальные гарантии для военных и их родственников.

Фокус ранее писал о льготах и мотивациях для украинских военных. При заключении первого контракта они смогут получить компенсацию в размере 50% первого взноса по ипотечному кредиту. После завершения первого года службы им полагается дополнительная компенсация в размере 100 тысяч гривен.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая женщины-медики обязательно должны стать на воинский учет. Генштаб ВСУ должен понимать количество медиков в резерве.