Військові зможуть розрахувати зарплату: Міноборони запустило онлайн-калькулятор

Виплати нараховуються виходячи з низки критеріїв: звання, місця проходження служби, участі в бойових діях тощо. Спеціальний портал інформує про грошову допомогу в разі загибелі військового та про інші соціальні гарантії.

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Міністерство оборони України запустило онлайн-калькулятор зарплат. Тепер кожен військовий може самостійно розрахувати своє грошове забезпечення, повідомила пресслужба міністерства.

"На платформі користувачі можуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям", — розповіли чиновники.

Онлайн-калькулятор зарплат доступний за посиланням, фахівці міністерства продовжують удосконалювати функціонал порталу.

Зарплати військових залежать від місця проходження служби, участі в бойових діях та інших критеріїв

Сума виплат вираховується залежно від звання, місця проходження служби, участі в бойових діях, наявності спортивного або наукового звань та інших критеріїв.

За вказаним посиланням можна отримати інформацію щодо порядку нарахування виплат, одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі військовослужбовця, а також інші соціальні гарантії для військових та їхніх родичів.

Фокус раніше писав про пільги і мотивації для українських військових. Під час укладення першого контракту вони зможуть отримати компенсацію в розмірі 50% першого внеску за іпотечним кредитом. Після завершення першого року служби їм належить додаткова компенсація в розмірі 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, після набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня жінки-медики обов'язково мають стати на військовий облік. Генштаб ЗСУ має розуміти кількість медиків у резерві.