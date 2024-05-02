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Мобілізація в Україні: які пільги та захист передбачені військовим під час служби в ЗСУ

ЗСУ, захист військових, війна в Україні, воєнний стан
Фото: Слово і Діло | Збройні сили України

Згідно з роз'ясненнями відомства, деякі пункти мають стосунок не лише до військовослужбовців, а й членів їхніх сімей.

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У Міністерстві оборони України надали детальну інформацію, яка стосується пільг, захисту й мотивації для військових. Частина цих положень стосуються не лише безпосередньо військових, а також їхніх сімей.

Надання пільг під час укладання першого контракту

  • Можливість отримати компенсацію в розмірі 50% першого внеску за іпотечним кредитом.
  • Надання додаткової компенсації в розмірі 100 тисяч гривень після завершення першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого.

За даними Міноборони, надання компенсації можливе один раз, а всі деталі визначатимуть у Кабміні.

Відсутність штрафних санкцій, пені та процентів за кредити

  • Відсутність штрафу для військовослужбовців, процентів і пені за кредити для військових та членів їхніх сімей у період особливого стану, за винятком кредитів на придбання автомобіля чи житла.
  • Право отримати сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на придбання транспортного засобу під час укладання контракту. Ним можна скористатися один раз у перші три місяці контракту.

Для військовослужбовців на період воєнного стану чи особливого періоду передбачені винагороди

  • Надання додаткової винагороди на умовах і в розмірах, встановлених Кабміном.
  • Винагорода в разі знищення чи захоплення військової техніки ворога від 4 до 30 прожиткових мінімумів для осіб працездатної категорії.

Військовослужбовцям гарантується надання відпустки

  • Терміном на 30 днів, але тривалість однієї частини з них не може бути менш як 15 днів.
  • До 15 днів на рік у разі знищення техніки.
  • 90 днів після звільнення з полону зі збереженням щомісячного грошового забезпечення за останнім місцем служби (у разі, якщо не звільняється).

Військовослужбовцям гарантується збереження місця на службі, а також продовжується терміну контракту військовослужбовцям у відпустці

  • З метою догляду за дитиною віком до 3 років або до 6 років за медичним висновком.

Також для військових передбачене відшкодування фактичних витрат у відрядженнях в Україні та за кордоном на час воєнного стану або особливого періоду. Це, зокрема, стосується проживання, транспорту, харчування й інших особистих потреб (добові).

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Фото: Міноборони України

1 травня стало відомо, які пільги передбачено для учасників бойових дій в Україні та їхніх дітей. Також у переліку є комунальні послуги.

Також Фокус писав, що в українців, які працюють на пів ставки, є право на субсидію. Для цього вони повинні сплатити єдиний внесок за три місяці, за які враховуються доходи.