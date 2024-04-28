Українці можуть отримати субсидію, працюючи на пів ставки: як це зробити

Для призначення субсидії повинен бути сплачений єдиний внесок за три місяці, за які враховуються доходи, розповіли у ПФУ.

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Деякі українці можуть отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Йдеться про тих, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день. Детальніше про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду в Telegram.

Згідно з положенням про порядок призначення житлової субсидії, затвердженим постановою Кабміну від №848, призначити субсидію працюючому на пів ставки можуть, якщо за особу було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, розмір якого не менший за мінімальний протягом трьох місяців у періоді, за який враховуватимуться доходи для призначення субсидії.

Видання OBOZ.UA зауважило, що з 1 травня розпочнеться неопалювальний сезон. Тоді як під час визначення доходів родини за цей період врахують третій і четвертий квартали 2023 року. На розмір субсидії не впливатимуть деякі доходи, зокрема, отримані за програмою ВПО.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що з 1 травня більшість одержувачів субсидії під час опалювального сезону отримають її автоматично в неопалювальний. Проте деяким громадянам доведеться подати заяву та декларацію про доходи й витрати для продовження отримання пільг на оплату комунальних послуг.

Раніше у ПФУ пояснили, що житлова субсидія призначатиметься з розрахунку на одну особу, якщо в приміщенні прописані три людини, а дві з яких виїхали за кордон.