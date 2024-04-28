Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки: как это сделать

Для назначения субсидии должен быть уплачен единый взнос за три месяца, за которые учитываются доходы, рассказали в ПФУ.

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Некоторые украинцы могут получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о тех, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда в Telegram.

Согласно положению о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденным постановлением Кабмина от №848, назначить субсидию работающему на полставки могут, если за лицо был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. В частности, размер которого не меньше минимального в течение трех месяцев в периоде, за который будут учитываться доходы для назначения субсидии.

Издание OBOZ.UA отметило, что с 1 мая начнется неотапливаемый сезон. Тогда как при определении доходов семьи за этот период учтут третий и четвертый кварталы 2023 года. На размер субсидии не будут влиять некоторые доходы, в частности, полученные по программе ВПЛ.

Напомним, в ПФУ рассказали, что с 1 мая большинство получателей субсидии во время отопительного сезона получат ее автоматически в неотапливаемый. Однако некоторым гражданам придется подать заявление и декларацию о доходах и расходах для продолжения получения льгот на оплату коммунальных услуг.

Ранее в ПФУ объяснили, что жилищная субсидия будет назначаться из расчета на одного человека, если в помещении прописаны три человека, а два из которых выехали за границу.