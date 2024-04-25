Субсидия в Украине: как назначаются выплаты, если жена с ребенком за границей

В состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении, кроме тех членов домохозяйства, которые находятся за границей более 60 дней.

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В случае, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионный фонд получил запрос о праве на получение субсидии со стороны граждан, зарегистрированных в квартире, учитывая тот факт, что некоторые из них временно находятся за рубежом.

"В квартире зарегистрирована семья из трех человек. Жена с ребенком выехали за границу. Сколько человек будет учтено при назначении субсидии?", — говорится в вопросе.

Так, в ПФУ отметили, что домохозяйство включает всех зарегистрированных в жилом помещении лиц, за исключением тех, кто находится за границей более 60 дней на момент обращения за назначением жилищной субсидии.

То есть если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней в день обращения по назначению жилищной субсидии, тогда жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства.

Напомним, 18 апреля сообщалось, можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку. Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.