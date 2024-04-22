Субсидия в Украине: можно ли получить помощь, если член семьи поживает в другом городе

В ПФУ сообщили, что субсидию назначают на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

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В Украине граждане, у которых нет возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги самостоятельно, имеют право обратиться за получением жилищной субсидии. Ее величина определяется индивидуально и зависит от различных обстоятельств. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает издание "На пенсии".

Жилищную субсидию можно назначить без учета доходов лица, не проживающего по адресу регистрации, при условии предоставления справки с места работы.

Если нет возможности предоставить справку с места работы, отсутствие этой информации следует указать в декларации при подаче заявления на жилищную субсидию.

В подобной ситуации субсидию могут назначить на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства составляется должностным лицом сельского, поселкового, городского или районного совета и передается в орган Пенсионного фонда для рассмотрения вопроса о назначении жилищной субсидии.

Напомним, 18 апреля сообщалось, можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку. Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.