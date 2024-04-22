Субсидія в Україні: чи можна отримати допомогу, якщо член сім'ї проживає в іншому місті

У ПФУ повідомили, що субсидію призначають на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

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В Україні громадяни, які не мають можливості оплатити житлово-комунальні послуги самостійно, мають право звернутися за отриманням житлової субсидії. Її величина визначається індивідуально і залежить від різних обставин. Про це повідомили в Пенсійному фонді України, передає видання "На пенсії".

Житлову субсидію можна призначити без урахування доходів особи, яка не проживає за адресою реєстрації, за умови надання довідки з місця роботи.

Якщо немає можливості надати довідку з місця роботи, відсутність цієї інформації слід вказати в декларації під час подання заяви на житлову субсидію.

У подібній ситуації субсидію можуть призначити на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства складається посадовою особою сільської, селищної, міської або районної ради та передається до органу Пенсійного фонду для розгляду питання про призначення житлової субсидії.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.