Субсидія в Україні: як призначаються виплати, якщо дружина з дитиною за кордоном

До складу домогосподарства включаються всі особи, зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

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У разі, якщо в житловому приміщенні прописано три особи, але дружина з дитиною виїхали за кордон, житлову субсидію призначають із розрахунку на одного члена домогосподарства. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Пенсійний фонд отримав запит щодо права на отримання субсидії з боку громадян, які зареєстровані у квартирі, з огляду на той факт, що деякі з них тимчасово перебувають за кордоном.

"У квартирі зареєстрована сім'я з трьох осіб. Дружина з дитиною виїхали за кордон. Скільки осіб буде враховано під час призначення субсидії?", — ідеться в запитанні.

Так, у ПФУ зазначили, що домогосподарство включає всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, за винятком тих, хто перебуває за кордоном понад 60 днів на момент звернення за призначенням житлової субсидії.

Тобто якщо в житловому приміщенні прописано три особи, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії, тоді житлову субсидію призначають із розрахунку на одного члена домогосподарства.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.